Il Governo cambia le regole: verso il Green Pass senza scadenza e l’eliminazione dei colori.

Nell’attesa dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il Governo, guidato dal premier Mario Draghi, sta cambiando nuovamente le disposizioni in merito alla diffusione della pandemia da Coronavirus. Per gestire al meglio l’emergenza sanitaria, infatti, sta accogliendo già da giorni le proposte che arrivano dalle Regioni.

Si procede, infatti, verso l’abbandono del sistema dei colori, la semplificazione delle disposizioni prese per le scuole e la proroga della validità del green pass, che andrà oltre i sei mesi. Cambierà tutto, di nuovo, e lo si capisce pure dalle aperture che stanno arrivando dagli esponenti dell’esecutivo, rassicurati dagli incoraggianti dati dei contagi – il picco della “quarta ondata” è ormai superato – e dal fatto che 1’80% degli italiani ha completato la vaccinazione.

E poi ci sono le Regioni: il presidente della Conferenza, il friulano Massimiliano Fedriga, ha inviato una lettera a Draghi chiedendo di avviare un percorso di normalizzazione della vita dei cittadini e dell’intero Paese. Tali idee sono state condivise dalle diverse anime del Governo, come il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini che ha aperto al superamento del sistema dei colori.

Intanto le riunioni tecniche tra esperti del ministero della Salute e delle Regioni continuano per analizzare al meglio le possibili problematiche. Eventuali nuove misure andranno prima discusse a livello politico e poi inserite in un decreto. Se ne parlerà, dunque, quindi probabilmente la prossima settimana. Ma le idee sono ben chiare. La cancellazione del sistema dei colori sembra una strada facilmente percorribile anche perché, al momento, fra le varie “tonalità” cambia poco per i vaccinati. E si ragiona anche sull’altra proposta forte delle Regioni, quella di non classificare come ricoveri Covid i pazienti positivi al virus ma in ospedale per altre patologie.

Ma il primo provvedimento che verrà preso dall’esecutivo riguarderà il “green pass”, la certificazione verde dell’Unione Europea che dal primo febbraio – quindi dalla prossima settimana – avrà validità di sei mesi dal momento dell’ultima somministrazione della terza dose del vaccino. Sono tante, infatti, le pressioni che stanno arrivando: tantissimi italiani, infatti, hanno ricevuto il “booster” già a metà settembre e, dunque, a marzo ci sarà una folta platea di persone con il certificato scaduto. Al momento non è arrivata alcuna indicazione da parte delle autorità sanitarie a procedere con la quarta iniezione. E, per questo, avanza fortemente l’ipotesi di eliminare la “data di scadenza” dal certificato per chi ha ricevuto le tre parti del farmaco utile a lenire gli effetti del “mostro invisibile”.