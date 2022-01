Il giornalista Giuliano Ferrara colpito da infarto e ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni

Il 70enne giornalista Giuliano Ferrara, fondatore del quotidiano “Il Foglio”, nella tarda serata di ieri è stato colpito da un infarto mentre era nella sua casa a Scansano in Maremma. Trasportato presso l’ospedale “Misericordia” di Grosseto dove è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento di angioplastica coronarica e si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica con prognosi riservata. Le sue condizioni cliniche sono definite dai medici «gravi ma stabili».

Giuliano Ferrara è stato europarlamentare per il Partito Socialista Italiano (1989-1994) e poi Ministro per i rapporti con il Parlamento del primo Governo Berlusconi (1994-1995).