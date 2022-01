Il giornalista di Amalfi Sigismondo Nastri riporta una bellissima poesia di Sibilla Aleramo dedicata a Positano

Amalfi. Il giornalista Sigismondo Nastri pubblica sul suo profilo Facebook una poesia di Sibilla Aleramo dedicata alla città di Positano. Nastri così scrive: «Mi occupai sul mio blog di Sibilla Aleramo (pseudonimo di Adele Faccio) in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, avvenuta a Roma il 13 gennaio 1960. La poetessa era nata ad Alessandria il 14 agosto 1876.

La sua fama di scrittrice è legata soprattutto al romanzo “Una donna”. Tra le opere più significative mi piace segnalare “Amo dunque sono”, “Gioie d’occasione” e la raccolta di liriche “Selva d’amore” (forse perché sono quelle che ho letto e hanno colpito maggiormente la mia sensibilità in tempi ormai lontani). “Eccentrica e tormentata – così la trovai definita su Io Donna (10 luglio 2010, pag. 71) -. Divisa tra i giovani amanti e la poesia, possedeva un solo paio di scarpe e un’energia incontenibile”.

C’è un suo bel romanzo, “Il frustino”, ambientato nella Costiera amalfitana.

“Positano” fu pubblicata sul periodico Il Duca, di Luca Vespoli. E’ tratta dal volume che raccoglie tutta la produzione poetica della Aleramo, edito da Mondadori.

POSITANO

Giacevi come una spoglia tragica

abbandonata

nella luce

giù per il declivio,

ed io sull’alta strada costiera,

oh fantasmagorica, oh magica

fra tutte le strade del mondo,

correvo verso Amalfi e un’ora felice.

Poi gli anni e morte e vita

mi fecero diversa,

e a te un giorno ospite venni

di straniera gente e amica,

e tu pure mutata eri,

Positano,

con le tue case risorte

con i nobili archi con le bianche terrazze

contro la rupe forte.

Or torno con altro ancora cuore,

e il settembre muore,

dolcezza suprema,

ma forse è un abbaglio e tutto è eterno,

questo fermo azzurro dell’aria

e la tinta del mare

e il tuo dionisiaco riso,

Positano,

il tuo riso

dove la memoria par si dissolva

e invece tanta è racchiusa consapevolezza

dell’essenza ora squallida ora eroica

ond’è fatta la vicenda nostra,

come certo

è il senso della notte e delle spente stelle

secretamente

nella pallina di gaggìa d’oro

che nel più splendente dei tuoi orti raccolgo,

fragranza cara.

(Sibilla Aleramo, 1935)».