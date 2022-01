Il Doodle di Google di oggi celebra gli ottant’anni dalla nascita di Stephen Hawking. Il Doodle di Google di oggi, attraverso una rappresentazione in pixel art del celebre scienziato che porterà gli utenti a una clip YouTube con un messaggio postumo che arriva direttamente dalla sua voce, celebra il cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, accademico e divulgatore scientifico britannico, Stephen Hawking, che oggi avrebbe compiuto ottant’anni.

Dalla collisione dei buchi neri al Big Bang, le sue teorie sulle origini e la meccanica dell’universo hanno rivoluzionato la fisica moderna mentre i suoi libri più venduti hanno reso il campo ampiamente accessibile a milioni di lettori in tutto il mondo. I suoi studi lo hanno portato ad essere tra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo.

Stephen William Hawking è nato in questo giorno nel 1942 a Oxford, in Inghilterra. Affascinato da come funzionava l’universo sin dalla giovane età, la sua curiosità e il suo intelletto gli valsero il soprannome di “Einstein”. A seguito di una diagnosi di malattia neurodegenerativa a 21 anni, la musica del compositore Richard Wagner e l’amorevole sostegno della sua futura moglie Jane Wilde hanno motivato Hawking a dedicarsi alla fisica, alla matematica e alla cosmologia.

Nel 1965 Hawking ha difeso la sua tesi di dottorato all’Università di Cambridge, “Properties of Expanding Universes”, che ha presentato la teoria rivoluzionaria secondo cui lo spazio e il tempo hanno origine da una singolarità, un punto sia infinitamente piccolo che denso, meglio conosciuto oggi come la caratteristica chiave di buchi neri. Quell’anno, Hawking fu accettato come ricercatore presso il Gonville and Caius College di Cambridge, la sua casa accademica per una vita di ricerca. L’ossessione di Hawking per i buchi neri portò alla sua scoperta nel 1974 che le particelle potevano sfuggire ai buchi neri. Questa teoria, coniata radiazione di Hawking, è ampiamente considerata il suo contributo più importante alla fisica

Nel 1979, il lavoro pionieristico di Hawking sui buchi neri ha spinto Cambridge a nominarlo Professore Lucasiano di Matematica, posizione ricoperta da Isaac Newton nel 1669. La tesi di dottorato di Hawking è stata pubblicata nel 2017 su un sito web dell’Università di Cambridge, che è andato in crash a causa a enormi quantità di traffico.

Un vero e proprio innovatore, il cui impatto astronomico ha cambiato il modo in cui il mondo comprende l’universo!

Vincolato all’immobilità dagli anni ottanta a causa di una malattia del motoneurone, Hawking era limitato dalla patologia a comunicare con un sintetizzatore vocale. Ciononostante, la sua immagine pubblica, mediata da numerose apparizioni in documentari e trasmissioni televisive, è divenuta una delle icone popolari della scienza moderna, come già accaduto in passato ad Albert Einstein.

Titolare della cattedra lucasiana di matematica all’Università di Cambridge per trent’anni, dal 1979 al 2009, è stato fino alla morte direttore del Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica di Cambridge.

Hawking è morto nelle prime ore del mattino del 14 marzo 2018 all’età di 76 anni nella sua casa a Cambridge. A darne per primi l’annuncio sono stati i suoi tre figli Lucy, Robert e Tim, senza rivelare la causa della morte, affermando che il decesso fu “sereno”.

Un ringraziamento speciale alla famiglia di Stephen Hawking per la loro collaborazione in questo progetto.

Di seguito, sua figlia Lucy e i figli, Robert e Tim Hawking, riflettono sulla vita, l’eredità e il Doodle di oggi del padre:

Siamo lieti che Google abbia scelto di celebrare l’80° compleanno di nostro padre con questo favoloso Doodle. Pensiamo che avrebbe adorato il Doodle e sarebbe stato molto divertito nel vedere la sua lunga e illustre vita espressa in modo così creativo in questa storia più breve di tutte, un’animazione di due minuti! Crediamo anche che avrebbe ritenuto importante dimostrare che non ha mai permesso alle sfide della sua condizione fisica di limitare il suo potere di espressione né la sua determinazione ad avere un impatto sul mondo in cui viveva. Ci auguriamo che il suo esempio offra ispirazione e speranza a livello globale a tutti coloro che affrontano grandi sfide in questo momento difficile. Nostro padre oggi avrebbe compiuto 80 anni e ringraziamo tutti coloro che si sono uniti alla celebrazione della sua vita straordinaria e dell’eredità che ha dato a tutti noi.