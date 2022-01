Il Covid-19 colpisce il Sorrento, rinviati gli allenamenti

Il Covid colpisce il Sorrento e così la società comunica la sospensione degli allenamenti: “Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver sospeso gli allenamenti in relazione ad alcuni casi di positività riscontrati nel gruppo squadra. Tale decisione è stata presa dal club al fine di tutelare la salute dei propri tesserati. Fino all’esito del prossimo ciclo di tamponi, in programma nei prossimi giorni, non saranno dunque effettuate sedute di allenamento”. Dalla serie A alle serie minori, decimate dunque tutte le squadre che stanno subendo le conseguenze della pandemia ancora, a distanza di 2 anni. Problematica che ha colpito anche i team stranieri che, in qualche caso hanno rinviato le partite. Sembra piuttosto complicato, invece, in Italia, riuscire a trovare date utili ulteriori per recuperare match che non non si potrebbero disputare.