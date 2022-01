Il Corpo in mostra: Oproc Art Exhibition

CASERTA – Da domani, 15 al 16 Gennaio 2022 il Centro delle Arti e dello Spettacolo Omniartecaserta in Corso Giannone al civico 44, aprirà le porte alla sua prima mostra: OPROC – ART EXHIBITION. Il protagonista di questa mostra è il corpo, che per l’occasione si spoglia dell’idea di perfezione tanto cara alla nostra società dell’apparire e si dichiara involucro di sentimenti ed espressione di libertà e movimento. Antonella Ventriglia, 26 anni, giovane curatrice dell’evento dichiara a “Caserta Focus”(ediz. 13 gennaio 2022) : “OPROC” sarà un processo di rivalutazione e riappropriazione del proprio guscio; un processo che sarà possibile attraverso l’esplorazione di tre arti diverse e complementari che le tre artiste Annamaria Natale, Federica Capo e Maria Cammarota esporranno. Al Vernissage di domani, inoltre, interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Caserta, Enzo Battarra, ed il Direttore Artistico del Mac3 di Caserta, Massimo Sgroi. L’ingresso sarà gratuito e verranno applicate tutte le direttive in materia di contenimento al virus, come da normativa vigente, con flusso controllato, super green pass e mascherina FFP2 obbligatoria”. Federica Capo presenterà i suoi progetti fotografici, Annamaria Natale, pittrice, svelerà il corpo attraverso l’arte figurativa mentre Maria Cammarota, che si definisce artista attivista, salita alla ribalta per l’opera “Stesa a mano” con la quale ha avuto il coraggio di tradurre in arte una denuncia su una delle violenze più diffuse esercitate dai criminali: la richiesta estorsiva attraverso la minaccia armata, porterà nella mostra il suo tratto distintivo di “artivista” che vuole scuotere dall’abulia sociale i cittadini.

Info: 380/4936553 – omniartecaserta@gmail.com

Link ufficiale dell’evento: https://fb.me/e/2UmvRtoP

Antonella Ventriglia, curatrice della mostra “OPROC” – foto da Caserta Focus