Il Cerignola schiaffeggia il Sorrento e mantiene il primo posto in classifica. Allo stadio Italia va in scena il Sorrento, dopo la lunga sosta dettata dal Covid, contro la capolista Cerignola che aveva già visto il campo nel recupero col Brindisi. Fischio d’inizio e partono gli ospiti con Malcore che sigla la prima rete. I rossoneri resistono nel primo tempo, affondano, ma nella loro giornata no sprecano le poche occasioni ottenute. Inizia il secondo tempo ed è ancora Malcore che, con una diagonale, trova l’angolino e firma anche il secondo gol. I padroni di casa ci provano: Cioffi apporta cambi, ma arriva anche il terzo gol di Giacomarro, su assist del solito Marcore. Se Del Sorbo le prende, Tricarico intercetta il rigore tirato da Cacace, negando ai rossoneri anche il gol della bandiera. Sorrento-Cerignola termina dunque 0-3 con i pugliesi che confermano il primo posto in classifica condiviso con il Bitonto.