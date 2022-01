Il caso Djokovic fa discutere il mondo. È da qualche giorno che si parla del tennista serbo che dovrebbe partecipare all’Open Australia ma, in quanto non vaccinato, c’è la possibilità che sia escluso. Giunto in Australia, il N 1 del tennis mondiale è stato detenuto per 7 ore e gli è stato comunicato che il suo visto è stato rifiutato perché Novak “non è riuscito a soddisfare i requisiti dell’ingresso in Australia”. Proprio nel momento in cui si parla di rendere obbligatorio il vaccino agli atleti, per il premier Morrison “le regole devono essere rispettate da tutti”. Ora ci sarà un ricorso da parte degli avvocati.