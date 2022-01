Ieri giornata mondiale della neve, vi ricordate quando cadde a Positano? La splendida foto del nostro Giuseppe Di Martino nella perla della Costiera amalfitana suggella la bellezza del nostro paese anche con la neve

Perchè e quando si celebra la Giornata mondiale della neve ?

La Giornata Mondiale della neve ricorre ogni anno la terza domenica di gennaio per celebrare la protagonista dei nostri inverni e degli sport invernali. Tale giornata, è patrocinata dalla Federazione Internazionale dello Sci. Quest’anno, la ricorrenza cade il 16 gennaio.

La giornata è stata istituzionalizzata nel 2012, nell’ambito della campagna “Portiamo i bambini sulla neve”, cominciata dalla Federazione nel 2007. Lo scopo della ricorrenza è proprio quello di avvicinare i più giovani agli sport praticati sulla neve e sensibilizzare alla salvaguardia degli ambienti montani imbiancati.

Sul portale ufficiale della manifestazione sono indicati tutti gli eventi che, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid ancora in corso, vengono organizzati ogni anno per celebrare la giornata: da eventi in presenza, a ski pass scontati per bambini, lezioni private, fino ad arrivare a manifestazioni virtuali.