I rappresentati dell’Istituto Marini Gioia di Amalfi lanciano la petizione per il potenziamento dei trasporti scolastici. Sul portale Change.org è apparsa una petizione lanciata dai rappresentati dell’Istituto Superiore Marini Gioia di Amalfi. A nome di tutto il corpo studentesco, viene richiesto un potenziamento delle corse scolastiche in Costiera Amalfitana.

La petizione, che ha già ottenuto 282 firme, è stata indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’Assessore Regionale, Lucia Fortini, all’Assessore alla mobilità della Regione Campania, Sergio Vetrella, al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Monica Martano, al Sindaco di Scala e Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi, al Sindaco di Minori e Delegato alla Sanità della Costiera Amalfitana, Andrea Reale, a tutti i Sindaci della Costa d’Amalfi ed alla Sede regionale della Campania della Sita Sud Trasporti.

Siamo le Rappresentanti dell’Istituto Superiore Marini-Gioia e scriviamo questa petizione a nome di tutto il nostro corpo studentesco circa la situazione malagevole che sta avvenendo sul nostro territorio.

Sin da sempre, i mezzi di trasporto in Costiera hanno recato problemi: le corse scolastiche mai potenziate del tutto, i pullman sovraffollati, gli studenti che spesso non riescono a prendere il bus e devono aspettare quello dopo… A tutte queste problematiche, già disagiose di per sé, il COVID-19 non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Dal Settembre del 2021, la ditta locale dei trasporti pubblici aveva firmato un contratto con una società di pullman privati, aggiungendo delle corse a quelle esistenti. Quest’ultimo non è stato rinnovato per l’anno corrente e, come si può dedurre dai punti sopracitati, si sta creando una situazione alquanto risibile: non si rispettano per niente le distanze di sicurezza e data la situazione epidemiologica sul territorio Campano, ma in modo particolare su quello Costiero, riteniamo che sia doveroso, da parte di tutti gli enti locali, una collaborazione efficace per la sicurezza dei cittadini. Dunque la nostra proposta è un potenziamento delle corse scolastiche al fine di evitare ulteriori disagi.

Confidiamo in un riscontro positivo da parte di tutti. Ricordiamo che la sicurezza viene prima di tutto!

Qui la petizione.