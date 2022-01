I Comuni di Maiori e Minori contro il Corisa

A luglio del 2020 è arrivata la nomina di Farina a liquidatore e son partite le procedure di recupero delle perdite finanziarie. Pochi mesi fa un altro comune della Divina, quello di Praiano, era stato chiamato a pagare circa 668mila euro per i servizi svolti e il ripiano di perdite di esercizio. «L’ente partecipante non è tenuto a ripianare le perdite gestionali registrate dal consorzio partecipato», con questa motivazione il sindaco Anna Maria Caso firmò la delibera nella quale è stato quantificato in 75mila euro il debito per i servizi ricevuti. La medesima situazione potrebbe riproporsi anche per gli altri due comuni della Costiera, Maiori e Minori. Gli enti guidati rispettivamente dai sindaci Antonio Capone e Andrea Reale hanno presentato ricorso al Tar di Salerno. L’udienza per entrare nel merito del contenzioso è fissata per il 23 novembre 2022.