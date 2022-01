Greenwood arrestato dopo le accuse di violenza. La fidanzata: “Mi picchiava a sangue”.

La ragazza aveva denunciato gli accadimenti anche con una registrazione audio di un presunto litigio tra i due, oltre che documentare le violenze fotograficamente.

Dopo aver confermato l’apertura delle indagini, le forze dell’ordine hanno anche reso ufficiale l’arresto, pur non rivelando direttamente il nome del ventenne: attualmente è in corso l’interrogatorio e anche il Manchester United conferma che fino a nuove indicazioni il giocatore non tornerà ad allenarsi ribadendo che “la società non perdona la violenza di nessun tipo”.

Fonte gazzetta.it