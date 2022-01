Green Pass infinito per chi ha il booster: l’ultima parola ai medici

Il governo Draghi ha intavolato l’ipotesi di green pass infinito per chi ha tre dosi di vaccino anti-covid 19. E’ l’ultima notizia trapelata alcuni attimi fa da Montecitorio. Il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio la certificazione verde sia valida sei mesi, ma per molti cittadini a metà marzo scadrà la certificazione e al momento non c’è alcuna autorizzazione alla somministrazione della quarta dose. Ecco perché il governo sta valutando di renderlo valido fino a che non saranno prese decisioni sull’eventuale nuovo richiamo. Ecco cosa scrive il Corriere.

Nelle prossime settimane la scadenza

Il via libera al booster è arrivato a metà di settembre e quindi nelle prossime due settimane si dovrà procedere con l’allungamento, visto che secondo i calcoli del ministero della Salute almeno 100 mila persone sarebbero costrette a fare il tampone per lavorare, ma anche per poter svolgere tutte le altre attività della vita quotidiana.