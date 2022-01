Giuseppe Moscati , il medico dei poveri. Un bellissimo film su TV2000 questa sera . Un medico che molti dovrebbero ristudiare sopratutto in questo periodo di Covid Giuseppe Moscati

«Ama la verità; mostrati qual sei, e senza infingimenti e senza paure e senza riguardi. E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala; e se tormento, e tu sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio»

(Giuseppe Moscati, 17 ottobre 1922)

Regia: Giacomo Campiotti

Con: Giuseppe Zeno , Kasia Smutniak , Emanuela Grimalda , Paola Casella , Giuseppe Fiorello , Ettore Bassi , Antonella Stefanucci , Carmine Borrino

Nel 1906 Giuseppe Moscati è un giovane medico che si appresta, assieme al suo amico Giorgio Piromallo, a concorrere per un posto di aiuto straordinario all’ospedale degli Incurabili, uno dei più rinomati di Napoli. I due giovani, che si preparano insieme a superare la prima importante tappa di una carriera che entrambi immaginano ricca di successi, sono però assai diversi. Giorgio, figlio di un noto medico, abituato ad una vita di privilegi, ha scelto la professione per dinastia familiare e forse con una blanda vocazione, mentre Giuseppe, scartando dalla tradizione dei Moscati che lo avrebbe voluto avvocato, ha per la medicina un interesse vero e profondo. Il gaudente e mondano Giorgio trascina Giuseppe ad una festa dove farà conoscere all’amico la principessa Elena Cajafa, bellissima quanto infelice e tra i due giovani si stabilirà subito un legame importante. Giuseppe, infatti, pur nell’apparente docilità, è uomo forte, un medico appassionato che si adatta con difficoltà alle rigide regole ospedaliere, difese e custodite, con pugno di ferro, da suor Helga, la caposala degli incurabili. I sette minuti da dedicare ad ogni paziente, né uno di più né uno di meno, gli stanno stretti e spesso dirazza restando accanto a casi disperati e attirandosi critiche e rampogne dalla caposala quanto dal professor Delillo. Giorgio, al contrario, procede con destrezza e distacco da uomo di mondo; il suo essere medico non lo aliena dal godersi la vita e, lasciati i pazienti e i turni in ospedale, si dedica anima e corpo alla conquista di una ballerina del caffè chantant, di nome Cloe. Una passione intensa e carnale che il giovane immagina poter essere duratura e che suo padre, grosso barone della medicina partenopea, vede invece come ostacolo alle ambizioni professionali che nutre per suo figlio. La sua sfiducia in Giorgio è pari all’ammirazione che nutre per il suo amico Giuseppe, in lui rivede una vocazione forte che non teme di essere oscurata dalle distrazioni. Ma Elena Cajafa, con la sua bellezza ed il suo tormento interiore, assieme al bisogno di essere amata e capita, stanno a poco a poco conquistando il cuore e la mente di Giuseppe. E quando lui, durante la drammatica eruzione del Vesuvio, sfidando coraggiosamente la morte, salva i pazienti dell’ospedale di Torre del greco, l’encomio pubblico che ne riceve e la fama che ne deriva, sciolgono anche le riserve del padre della ragazza, che comincia a vedere Moscati come un possibile pretendente alla mano di sua figli