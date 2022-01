Giornata della Memoria: Positano, storia di bellezza e di accoglienza. Inviato da Alessandra Fiorentino il ricordo di Adriana Canosa, che ringraziamo.

In occasione della giornata della memoria del 27 Gennaio 2022 POSITANO STORIA DI BELLEZZA E DI ACCOGLIENZA

Il racconto è un elaborato della studentessa e volontaria della Biblioteca comunale Marica Milano di anni 17 che ha raccolto ricerche e memorie storiche apprese dalle voci del compianto Architetto Romolo Ercolino e da Adriana Canosa instancabile e insostituibile segretaria della storica Associazione Posidonia nonché preziosa collaboratrice della Biblioteca.

“Tra l’inizio degli anni ‘30 e la fine della guerra, Positano si ritaglia un piccolo e prezioso pezzo di storia: lontana dagli orrori e dalle discriminazioni che laceravano l’Italia e il resto del mondo, in quel periodo il paese si popolò di scrittori, pittori, musicisti e artisti di ogni genere provenienti da tutta Europa e qui, attratti non solo dalla bellezza del paesaggio dalla mitezza del clima dalla pace, ma soprattutto dalla cordialità mai invadente dei locali, vi trovarono casa e rifugio.

Tra essi Leonid Mjasin coreografo e ballerino di origine russa noto internazionalmente con il nome di Léonide Massine, che acquistò le isole “Li Galli”; Eduard Gillhausen filosofo che aveva l’abitudine (o forse la necessità di nascondersi) di dormire di giorno e studiare di notte; gli scrittori Stefan Andres Michail Semenof ; i pittori Karli Sohn Rethel, Kurt Craemer, Ivan Zagoruiko; la ceramista Irene Kowaliska e molti altri. Tutti questi esuli diedero vita ad un vero e proprio fermento culturale: erano soliti infatti, incontrarsi, sempre di notte, in un locale oggi conosciuto con il nome di Buca di Bacco, per parlare dei loro paesi, della loro cultura, della guerra, esprimendo opinioni, idee, impressioni; a queste riunioni spesso partecipavano positanesi che essendo un poco isolati, non avevano modo di conoscere le cose del mondo. La nascita di questi incontri venne attribuita al famoso Gilbert Clavel, autore di un istituto per suicidi, che ristrutturò la torre di Fornillo negli anni ’20 del novecento, diventando volto della vecchia Positano e alimentando diverse dicerie secondo le quali, come dopo la sua morte, si divertisse a far perdere i visitatori tra i piccoli corridoi della torre.

Il frutto di questa cultura internazionale raccolta dalle generazioni successive portò dagli anni ’60, Positano a diventare un importante centro turistico che ancora affascina visitatori provenienti da tutto il mondo.

In quegli stessi anni il ruolo dei positanesi non fu da meno, in modo speciale quello del Maresciallo Pasquale Canosa e del Parroco monsignor Saverio Cinque che sfidando il regime fascista, salvarono molte vite.

Oggi la figlia del maresciallo, Adriana racconta come la sua numerosa famiglia che abitava in una casa a pochi passi dalla Chiesa Madre, abbia preso parte agli eventi: “ la scarsa illuminazione di allora fecero scattare in mio padre l’idea di nascondere persone di religione ebraica in pericolo, , proprio in un deposito della chiesa; (erano già in vigore le leggi razziali promulgate nel 1938) ne parlò con il parroco che condivise questo piano, ottenne la chiave e insieme si presero cura di tutti fornendo cibo acqua e quanto poteva servire; la sera mio padre , dopo cena usciva dicendo vado a fumare una sigaretta e faceva sparire dalla dispensa di casa qualche provolone , qualche salame, che per fortuna nonostante i tempi non mancava; si sparse la voce che la chiesa fosse infestata dai fantasmi! Ma cosa accadeva? Semplice ! Quei poveri rifugiati rinchiusi tutto il giorno la notte coperti da teli bianchi (forse le nostre lenzuola di casa) andavano sul terrazzo in fondo al quale c’era il bagno per i loro bisogni e per prender un poco d’aria fresca”.

Questi avvenimenti la famiglia del maresciallo le ha saputi dopo molti anni dal parroco don Raffaele Talamo. Racconta ancora Adriana :” mio padre non parlò mai di questo con noi neppure a guerra finita perché per lui era naturale aiutare gli altri anche a rischio della vita, lo dimostrò in molte altre occasioni, non si sentiva un eroe ma solo un uomo felice di salvare dei fratelli, come fecero tanti altri nel nostro paese”.

“Tra le tante persone di religione ebraica che si rifugiarono nel nostro paese ci sono nomi importanti: lo scrittore azerbaigiano Lev Nussimbaum noto con lo pseudonimo di Essad Bey, convertitosi all’islam, Martin Wolf, gli artisti Peter Ruta e Michele Theile ( allora ancora bambino abitava insieme alla madre nel rione fornillo, il vigile urbano Luigi Ercolino padre di Romolo, sapendo in anticipo del blitz delle forze dell’ordine che dovevano arrestare i rifugiati, a suo rischio e armato di tanta umanità andava ad avvertirli; il piccolo Michele terrorizzato era costretto a retare chiuso al buio e in silenzio finchè non cessava il pericolo, questi episodi influirono sicuramente sulla sua arte: molte opere ritraevano porte e finestre chiuse con colori cupi che solo in seguito si schiarirono!)

Positano fu dunque un piccolo paradiso per molti, un luogo dove tutti, a prescindere dal colore della pelle, dall’orientamento sessuale o religioso, trovarono riparo grazie alla semplicità che i cittadini seppero trasmetter onorando quella unica e vera tradizione che lo avrebbe caratterizzato per molti anni: l’accoglienza.