Giardini Principessa di Piemonte, Ravello: tra panorama e silenzio.

Questi giardini sono un vero paradiso della Costiera Amalfitana, circondato da palazzi storici e da una vista mozzafiato sulla splendida costa. Le coppie scelgono questo posto con grande entusiasmo, per celebrare il loro matrimonio, con un wedding design personalizzabile in base alle loro esigenze.

Il giardino si adatta perfettamente ai differenti temi matrimoniali con rito civile.

Ci sono arrivati, negli ultimi giorni, segnalazioni da parte di coppie in procinto di sposarsi, che purtroppo stanno scegliendo altri luoghi della Costiera Amalfitana come location dove festeggiare il loro matrimonio. Ciò perchè i Giardini Principessa, al momento, non accettano prenotazioni in merito alla celebrazione di riti civili.

Come mostra il video, realizzato dalla nostra collaboratrice Valeria Civale, la location risulta immersa nel silenzio, con il suo panorama suggestivo. Nonostante bar, ristoranti e molti altri locali siano momentaneamente chiusi, i Giardini Principessa restano comunque un luogo meraviglioso e tesoro della città di Ravello, in Costiera Amalfitana.