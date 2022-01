Furore, secondo Geopop il Fiordo non sarebbe…un Fiordo !

Quale che sia stato il suo reale soma se uno di questi o altri, è certo che, non si sa quanto tempo fa, il diavolo in persona fece la sua apparizione nella Terra Furoris. E, in osservanza del loro nome, gli abitanti di queste contrade, letteralmente “furiosi” ed assolutamente non inclini ad accettare la sua ignobile presenza, lo scacciarono in malo modo. Qualcuno dice che il signore delle tenebre, vistosi trattato con così malagrazia, volesse vendicarsi e pensasse di farlo lasciando un caldo ricordo del suo corpo proprio all’uscita del paese, in sommità, verso Agerola. Così fece e, dovendo poi provvedere alla sua intima e personale pulizia, il demonio non potè fare a meno di agire alla buona, alla contadina per così dire, utilizzando un’erba, la prima che gli capitò sotto mano. Mal gliene incolse perchè quell’erba era tra le ortiche più feroci che crescessero da quelle parti. Il focoso arbusto fece fino in fondo il suo dovere a contatto con la pelle dell’irsuto ed indesiderato ospite provocandoli acuti bruciori ed irrefrenabili pruriti. Quello se ne andò bestemmiando ad altissima voce, pestando con violenza i piedi in terra e si dice che abbia aggiunto:

Altra famosa leggenda su Furore è quella che riguarda le Janare, anch’essa descritta sul sito del comune :

Sembra impossibile che in una terra luminosa e solare come la costiera dai profumi intensi e dai colori accesi possano trovare ospitalità le streghe … Ma è subito dopo il tramonto che il mare del blu più intenso diventa nero e la Costa Splendida si trasforma in un insieme di ombre nere e grigie. Nel Fiordo, quando le ombre diventavano spesse ed impenetrabili, si racconta che le janare tenessero convegno. Sembra che proprio da qui partissero, in lunghe barche, verso lidi lontani per le loro notturne scorrerie … Ma chi erano le janare? Certamente donne. Sembra che venissero da Conca. Ma che fossero tanto malvagie non è altrettanto sicuro. Un fatto, però sembra chiaro: chi provò a spiarle pagò con grande spavento e minacce la sua impudenza. E’ certo anche – raccontano – che, per farsi rispettare non esitavano a terrorizzare le persone. Una notte , un pescatore, insospettito si nascose nella sua barca, giù alla marina del Fiordo, ed attese che le janare venissero. Nella notte tutto sembra prendere vita e ogni piccolissimo rumore assumere connotazioni abnormi…. Le janare giunsero a notte fonda e, messa la barca in acqua, si diressero lontano, verso Palinuro. Erano sette e non si accorsero del pescatore che se ne stava nascosto sul fondo della barca. Scese che furono fecero una grande razzia di grano. Anche il pescatore non visto prese del grano per sé. Il giorno dopo ci fu in paese una grande festa. Il pescatore, orgoglioso d’aver sfidato la paura e il buio della notte e d’aver così scoperto le janare, si mise all’occhiello una spiga del grano rubato per farsi bello. Ma c’era anche una delle janare, che, vedendo la spiga, capì che la notte precedente il pescatore s’era nascosto nella barca e le aveva scoperte. Lo minacciò e l’uomo, impaurito, scappò via tanto velocemente che ora sta ancora correndo e non si sa dove mai sia arrivato…Come tutte le creature notturne, le janare s’intendevano di medicina ed erano, per questo, consultate nei momenti difficili della vita che prima o poi capitano a tutti. Pare che i loro medicamenti fossero efficaci e benigni . E, come tutte le streghe che si rispettano, anche le janare preparavano filtri d’amore …E’ tutto ciò che porta al trionfo dell’amore può essere considerata la più grande delle medicine. e, dunque se ciò non ci autorizza a definir grandi coloro che riuscivano ad ottenere questi effetti certamente grande doveva essere il loro potere…