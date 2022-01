Fuga da film ad Agerola, inseguito dai carabinieri finisce fuori strada. Il video diventa virale.

Un inseguimento dei carabinieri ad Agerola è finito sui social. Alcuni utenti hanno postato il video della gazzella che insegue un’auto, che non si era fermata al posto di blocco. Alla fine è stato arrestato un ragazzo che stava guidando senza patente. Nella Svizzera della Campania l’inseguimento è stato ripreso da video finiti su Facebook e nellevstorie di instagram girate anche in Costiera amalfitana. Si valuta la segnalazione in Procura a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Per fortuna il ragazzo sta bene