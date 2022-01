Freddo e forte vento a Massaquano a suggellare la giornata amara per il Vico Equense

Freddo e forte vento a Massaquano caratterizzano il ritorno in campo del Vico Equense che riceve il Faiano per la terza giornata di ritorno. Il vento è a favore dei padroni di casa nel primo tempo e degli ospiti nel secondo, ma porta bene a questi ultimi che in costiera fanno bottino pieno. Dopo i primi 45′ senza emozioni, al 20′ della ripresa ci pensa Coiro che realizza il gol del vantaggio e decreta il risultato finale. Qualche occasione sciupata per il Vico che però non si rende mai realmente pericoloso.