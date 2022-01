Forza Qui, Quo, Qua: gemellini intubati al policlinico lottano con il virus – Appello del primario alle gestanti a vaccinarsi contro il covid

Napoli, tre gemellini nati prematuri da mamma positiva intubati al Policlinico lottano per la vita

Il professor Francesco Raimondi, primario di Neonatologia del Policlinico a Fanpage.it: “Faccio appello alle donne in gravidanza a vaccinarsi contro il Covid”

Articolo di fanpage.it 6 gennaio 2022

Tre gemellini nati prematuri alla 32esima settimana da mamma di Scafati positiva al Covid e non vaccinata sono stati intubati nel reparto di Neonatologia del Policlinico Federico II di Napoli. I bimbi sono venuti alla luce nel tardo pomeriggio di ieri, 5 gennaio 2022. “Chiamiamoli Qui, Quo e Qua”, scrive il professor Francesco Raimondi, primario di Neonaotologia del II Policlinico, ed ha voluto dedicare un omaggio ai tre piccoli su Facebook. I neonati sono “assistiti dal nostro “Squadrone” – spiega Raimondi – La mamma col Covid è venuta dalla provincia di Salerno fino da noi perché sapeva che sotto quelle tute c’erano le infermiere ed i medici più bravi. Forza Qui, Quo e Qua”.

I tre bimbi nati col cesareo

I tre gemellini adesso lottano per la vita, assistiti dalle cure amorevoli di medici e infermieri del Nuovo Policlinico. Il professor Raimondi ha rilanciato l’appello a tutte le donne incinte a vaccinarsi, in modo da evitare complicazioni per il parto. “La mamma – spiega il professor Raimondi a Fanpage.it – è arrivata da noi ed è stata ricoverata ed era positiva al Covid. Era già alla 32esima settimana e non si poteva aspettare che arrivasse a termine. Le è stato praticato il taglio cesareo. I tre gemellini nati pretermine sono stati subito assistiti con supporto respiratorio. Attualmente sono in terapia intensiva, nutriti e con terapia antibiotica. E siamo ottimisti. Questa nascita è una bella notizia”. Uno dei tre bimbi, la femminuccia, è stato trasferito all’Ospedale Rummo di Benevento per mancanza di posti.

Ai tre bimbi neonati saranno fatti i tamponi per verificare la positività al Covid. “La trasmissione verticale del Coronavirus da mamma a figlio è molto rara – spiega Raimondi – Per accertarla, noi facciamo comunque i tamponi ai neonati, i cui risultati si avranno nelle prossime ore”.

La mamma, invece, è ricoverata in un reparto Covid. Come sta? “Bene – spiega Raimondi – anche se provata, come immaginabile, dal parto trigemellare. Non ha una forma grave di Covid. Ma non avevo copertura vaccinale. Noi raccomandiamo, ormai da mesi, a tutte le donne in gravidanza la vaccinazione anti-Covid19. Da quando è iniziata la pandemia abbiamo avuto oltre 530 neonati nati da mamme positive. Purtroppo, 3 mamme sono morte. In questi giorni abbiamo un numero stratosferico di mamme positive, abbiamo dovuto riaprire l’altra sera il pronto soccorso dedicato perché c’era troppa gente che arrivava”.