FC Costa d’Amalfi, settimana pre-match

Settimana PRE-MATCH

Dopo lo stop forzato di questo week end sono ripresi gli allenamenti in vista del ritorno in campo dei biancoazzurri. Sabato i ragazzi di mister Proto disputeranno la prima gara di questo 2022 in casa, e non sarà un match banale. Infatti al San Martino di Maiori arriverà l’Agropoli, in piena corsa per provare a vincere il campionato.

Sarà una vera e propria battaglia, perchè entrambe le squadre vorranno portare a casa punti pesanti.