Mister Proto in conferenza, dopo la sconfitta con l’Agropoli, si è espresso così: “Abbiamo giocato una buona partita, ma questo non è bastato per vincerla! Purtroppo l’episodio alla fine del primo tempo, per infortunio nostro, ha causato lo 0-1 per loro. Per quanto riguarda il rigore, ero troppo lontano per commentare”. Vedendo i risultati dagli altri campi si può pensare alla salvezza evitando i play out: “Si, ora ci attendono 11 finali, – spiega Proto – e sono fiducioso perché i ragazzi stanno lavorando bene”.