Cava de’ Tirreni ( Salerno ) . Fabio Siani candidato sindaco di Cava de’ Tirreni per Fratelli d’ Italia, i ringraziamenti di Giuseppe Fabbricatore. Dopo l’assemblea all’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni Fratelli d’Italia, da cui è emersa la volontà di candidare sindaco il portavoce cittadino Fabio Siani e di nominare portavoce Imma Vietri .

“Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia ringrazia l’Avv Fabio Siani per l’impegno e la

passione dimostrate come Commissario Cittadino del Partito ed accoglie con gioia la sua disponibilità

alla candidatura a Sindaco di Cava dei Tirreni: grazie al gruppo consiliare di FdI per aver supportato

tale scelta.

Il nostro partito nella città metelliana è in forte crescita e sta svolgendo un importante lavoro di

radicamento su tutto il territorio.

La proposta di Fratelli d’Italia non esclude un confronto con le altre forze politiche del centrodestra, ma

auspica sin d’ora una convergenza delle realtà dell’associazionismo cavese che si riconoscano nel

progetto che si sta costruendo.

Fratelli d’Italia è in campo sin da subito per affrontare la prossima tornata amministrativa, che vede

diversi comuni al voto tra cui Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Roccapiemonte mettendo in

campo una squadra di persone capaci e volenterose: in tal senso, ci tengo a ringraziare il responsabile

provinciale degli Enti Locali Italo Cirielli per il suo impegno quotidiano e il lavoro che svolge nel

raccordare il partito con gli eletti.

Al Dirigente Nazionale Imma Vietri, componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale,

il compito di guidare il Partito al Congresso Cittadino che esprimerà il successore di Fabio Siani: sono

sicuro che saprà svolgere al meglio tale incarico in sinergia con il direttivo cittadino, i militanti e gli

iscritti per rafforzare il partito.

All’On Edmondo Cirielli ed al Sen Iannone la gratitudine di tutta la comunità per la costante vicinanza

dimostrata e per il sostegno alle iniziative intraprese”.