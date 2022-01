European dog show: il cane più bello d’Europa è il mastino napoletano Stallone. Besto of breed. Miglior soggetto all’European dog show di Budapest, il campionato Europeo Fci cinofilo di bellezza della razza mastino napoletano: così l’allevamento del Nolano conquista pure il titolo europeo (per la prima volta) dopo quelli italiani e mondiali. Sul gradino più alto del podio dell’Hungexpo di Budapest sale questa volta Stallone splendido esemplare di 24 mesi di proprietà dell’allevamento del Nolano di Scisciano. A giudicare Stallone nel corso del campionato al quale hanno partecipato esemplare arrivati da tutta europa e da qualche paese extra europeo, é stata il giudice Andrea Spiriev (ungherese) che ha laureato lo splendido mastino del Nolano best of breed.