Esplodono i contagi a Vico Equense, sono 321 i nuovi positivi al Covid-19 con un totale che sale a 534

Vico Equense, il sindaco Giuseppe Aiello aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo i noti i dati pervenuti dall’ASL NA 3 Sud e che fanno registrare un aumento dei contagi con ben 321 nuovi casi di positività al Covid-19 e l’avvenuta guarigione di 30 cittadini: «Negli ultimi 8 giorni abbiamo registrato 321 nuovi contagi, a fronte di 30 guarigioni. Ad oggi i cittadini attualmente positivi al virus Sars Cov-2 sono 534, con un aumento di +291 sulla settimana precedente, una media di circa 40 nuovi contagi ogni giorno.

Aderire alla campagna vaccinale è quanto mai indispensabile per frenare questa ondata che non ci lascia tregua. L’attenzione deve essere massima. Bisogna rispettare le norme anticontagio ed utilizzare atteggiamenti di prudenza e di responsabilità sanitaria. Le raccomandazioni alla cittadinanza restano le stesse: mascherina, distanza sociale e frequente igienizzazione delle mani».