Esordio amaro per il Sorrento Futsal che nella prima partita di questo nuovo anno è stato battuto dal Futsal Coast per 7-2. Al termine della gara in conferenza stampa Paolo Ferrara, autore di 3 reti per il Coast, ha dichiarato: “La mia forza è stata un di più, abbiamo vinto grazie all’impegno di tutta la squadra e dei consigli del mister”. Un inizio gara non semplice perché il Sorrento Futsal stava dominando per 2-0: “Probabilmente ha influito il fatto che sabato scorso la partita è stata sospesa – continua Paolo – però già alla fine del primo tempo ci siamo ripresi e l’abbiamo indirizzata dove volevamo noi”. Secondo mister Breglia il motivo della disfatta rossonera invece è stato perché: “Ci siamo disuniti al gol del pareggio, a un minuto dalla fine del primo tempo. Abbiamo perso sicurezza nelle giocate e siamo passati subito in svantaggio ad inizio del secondo tempo. Questa è una squadra molto giovane, un po’ inesperta in certi uomini per la categoria e ha perso le distanze di gioco. Merito agli avversari, mentre noi andremo a lavorare sui nostri errori. La nostra forza è l’intensità e quando affronti un avversario che gioca anch’esso con intensità ci può stare questo tipo di risultato”.