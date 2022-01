Ercolano, il”Daniele Scannapieco Quartet” al Mav

Al teatro MAV di Ercolano, domani, venerdì 21 gennaio alle ore 21:00, per la prima ediz della rassegna teatrale “Riscoprire l’Uomo” organizzata da “Gabbianella club events”al via il concerto jazz, targato Live Tones, che vedrà impegnato sul palco Daniele Scannapieco, sax tenore, Michele Di Martino pianoforte, Tommaso Sannapieco al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria, vale a dire il “Daniele Scannapieco Quartet“. Daniele Scannapieco, sassofonista e compositore salernitano, che ricordiamo nel 2019 ospite con i “Dirty Six” del Comune di Positano nell’ambito della rassegna musicale “Incanto Acustico” per la direzione artistica di Salvatore Cuccaro, è uno degli esponenti di punta della cosiddetta scena campana del jazz, che ha prodotto tantissimi talenti apprezzati in tutto il mondo. Dopo il diploma al Conservatorio “Giuseppe Martucci” farà parte della Salerno Liberty City Band, per poi trasferirsi a Roma. Nella Capitale ha collaborato, tra gli altri, con Stefano Di Battista e il mitico trombettista torinese Fabrizio Bosso. Scannapieco è uno dei migliori sassofonisti italiani, grande interplay e una spiccata vocazione per il mainstream, nel suo palmares c’è il prestigioso “Django d’Or” europeo, collabora con Danilo Rea, Flavio Boltro, Dado Moroni, Greg Hutchinson, Dee Dee Bridgewater, Giovanni Tommaso, Henri Salvador, Eric Legnini. E, ancora, Enzo Pietropaoli, Dino Piana e Roberto Gatto.

A cura di Luigi De Rosa

Info : https://www.etes.it/sale/event/81498/daniele%20scannapieco%20quartet

