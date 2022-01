Epifania 2022, il miracolo di Santa Patrizia

Napoli, ieri, 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, nell’ambito dell’iniziativa “La Befana solidale” promossa dalla Confesercenti Campania, il Presidente della stessa, Vincenzo Schiavo, l’attore Alessandro Siani e il consigliere comunale Catello Maresca si sono recati in visita presso il monastero di San Gregorio Armeno dove le Suore Crocifisse adoratrici dell’eucarestia custodiscono l’urna d’oro, che conserva le spoglie rivestite in cera di Santa Patrizia, nipote di Costantino il Grande e Sant’Elena compatrona di Napoli. Cogliendo quest’occasione, suor Giovanna De Gregorio, reverendissima madre del chiostro di San Gregorio Armeno, ha consentito agli ospiti di visitare la stanza dove sono custodite le ampolle sacre, giunti all’interno della stessa, tra lo stupore generale, ospiti e suora hanno assistito alla liquefazione del sangue di Santa Patrizia, che dopo quello di San Gennaro, scioltosi il 16 dicembre scorso anno, ci si augura rappresenti un ulteriore segno di buon auspicio per questo 2022.

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratta dal web)