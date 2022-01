Elezioni Presidente della Repubblica: tra le preferenze Alfonso Signorini, Dino Zoff, Bruno Vespa ed altri

Com’era prevedibile nulla di fatto alla prima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Al termine dello spoglio sono state 672 le schede bianche e 49 le nulle. I voti dispersi sono stati, invece, 88.

Il Presidente uscente Sergio Mattarella ha ricevuto 16 voti, mentre Paolo Maddalena ne ha totalizzati 36. In 7 hanno dato la propria preferenza a Silvio Berlusconi.

Ma, oltre ai politici, sono molte le preferenze inaspettate date a personaggi che con la politica non hanno nulla a che fare.

Ci sono stati, infatti, dei voti per Alberto Angela, per il conduttore Amadeus e per Peppone dello storico film “Don Camillo”. Voti anche per il conduttore del “Grande Fratello” Alfonso Signorini, per Bruno Vespa, per il conduttore di “Un giorno da pecora” Giorgio Lauro e per il conduttore della trasmissione radiofonica “La zanzara” Giuseppe Cruciani, per Claudio Sabelli Fioretti e per Mauro Corona.

Ma dallo spoglio anche i nomi di grandi protagonisti del calcio come l’ex portiere Dino Zoff ed il presidente della Lazio Claudio Lotito oltre a nomi di calciatori anche stranieri. Infine non potevano mancare dei voti per alcuni pornoattori.