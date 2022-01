Eboli, niente posti letto per paziente Covid, anziano passa ore sull’ ambulanza

Un anziano di 80 anni, positivo al Covid e con saturazione 90 attende dalle 9 di questa mattina di entrare nell’ospedale di Eboli. Attualmente l’uomo è a bordo dell’ambulanza del 118 ed attende su una lettiga del mezzo di soccorso di entrare nel nosocomio. Una situazione complessa che testimonia quanto sia nuovamente sotto pressione il sistema sanitario Campano alla luce dei tanti contagi. Dall’ospedale di Eboli fanno sapere che non c’è disponibilità di posti per poter accogliere il paziente positivo. Stremati anche gli operatori del 118 che da 5 ore sono bloccati davanti all’ospedale in attesa di varcare il triage.