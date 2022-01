EBOLI, ARTIGIANO PUGNALATO ALLE SPALLE: RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA

Un giovane artigiano è in Terapia Intensiva presso l’ospedale di Eboli dopo essere stato pugnalato alle spalle con un cacciavite. Il 37enne preferisce non rispondere alle domande dei Carabinieri

È ricoverato, in Terapia intensiva, all’ospedale di Eboli, un 37enne che è stato pugnalato alle spalle, con un cacciavite, riportando una perforazione ad un polmone.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, il giovane è in prognosi riservata, quasi a rischio vita per l’aggressione armata ricevuta. La vittima dell’aggressione comunque non ha voluto denunciare l’accaduto ai Carabinieri che gli hanno posto le domande del caso. L’uomo, proprietario di un’attività artigianale privata, è spaventato per l’incidente. ANTONIO D’AMORE ZEROTTONOVE