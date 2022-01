EAV: indetto sciopero di quattro ore il 10 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

Per il 10 gennaio è stata proclamata dalla Faisa Confail una seconda azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, che vede coinvolti dirigenti della circolazione ferroviaria (DCO) delle linee vesuviane di EAV.

La protesta, sfociata nello sciopero, è tesa al riconoscimento della qualifica di “Quadro” e relativa indennità economica. E’ giusto chiarire che, poco più di 2 anni fa, questo personale veniva inquadrato in un livello professionale più alto rispetto a quello contrattualmente previsto con conseguente adeguamento economico migliorativo.

EAV, come già esposto in tutte le sedi istituzionali (ivi compreso in Prefettura) si è resa disponibile e lo è tuttora a ricercare soluzioni utili a dirimere la vertenza nell’ambito di un quadro economico sostenibile.

E’ evidente che questa disponibilità di EAV, manifestata fattivamente con l’apertura di un tavolo di trattativa in corso, non è stata accolta dalla Faisa Confail.