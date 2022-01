Eav: indetto lo sciopero per il giorno 4 febbraio, le corse garantite. Il giorno 4 febbraio 2022 è stato proclamato dalla O.S. USB uno sciopero nazionale e dalle OO.SS. F.A.I.S.A. – CISAL e CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A. uno sciopero aziendale di 4 ore dalle ore 18:30 alle ore 22:30.

Le motivazioni dello sciopero sono:

USB – per una programmazione delle politiche governative per il superamento delle criticità strutturali dei servizi pubblici.

F.A.I.S.A. – CISAL: sulle disposizioni organizzative UO Security di EAV; turni personale viaggiante e macchina linee Flegree e Vesuviane.

CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A.: in riferimento al programma di esercizio in vigore dal 6 dicembre 2021.

Di seguito sono riportate le ultime partenze garantite per le diverse linee ferroviarie:

Linee Vesuviane:

ultime partenze garantite da Napoli: per Sorrento 18:18 – per Sarno 18:28 – per Baiano 18:26 – per Poggiomarino 18:11 – per Torre d Greco via

C.D. 17:50

ultime partenze garantite verso Napoli: da Sorrento 18:24 – da Sarno 18:10 – da Baiano 17:44 – da Poggiomarino 18:04 – da Torre del Greco via

C.D. 17:49

Servizi Automobilistici- Durante l’orario di sciopero le corse dei servizi autobus non saranno garantite.