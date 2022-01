È finita l’attesa: finalmente domani riparte anche il Costa d’Amalfi

È finita l’attesa: finalmente domani riparte il Costa d’Amalfi! Dopo il lungo stop forzato i ragazzi di mister Proto scenderanno domani sul campo di Maiori alle 15 per ospitare l’Agropoli, una delle pretendenti al titolo di questo campionato. I biancazzurri, infatti, hanno una media impressionante: 10 vittorie su 15 gare disputate e 31 gol segnati contro 11 subiti. I costieri avranno la rosa al completo perché sono rientrati anche i calciatori che avevano qualche risentimento e sarà possibile vedere all’azione anche i neo acquisti Ferrara e Galiano. Per problemi di copertura di rete gli ospiti fanno sapere che non si potrà seguire la partita in diretta streaming.