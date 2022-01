È fatta: Nadal trionfa agli Open Australiani e conquista il 21° Slam

Nadal trionfa gli Open Australiani! Dopo ben 5 ore di gioco e lo svantaggio iniziale di 2 set, lo spagnolo “resuscita” e si mostra per quello che è: un campione. Una rimonta assurda per il 35enne che così, battendo anche Medvedev, si aggiudica il 21esimo Slam, staccando Federer e Djokovic rimasti a 20 e scrivendo la storia del Tennis. Un riscatto per il maiorchino che ha rischiato di non poter partecipare alla competizione a causa dell’aggravamento del morbo Müller – Weiss.