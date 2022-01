È fatta, il Napoli saluta il suo capitano

Il Napoli saluta il suo capitano. Insigne ha detto sì al Toronto e l’argomento, che ha tenuto banco per tutto il periodo natalizio, sta per esaurirsi con la firma del contratto dell’attaccante. Ultima chance di percepire uno stipendio così altro, 11,5 milioni netti a stagione più 4,5 di bonus e l’azzurro N24 si è convinto ad abbandonare la città partenopea, non avendo percepito neanche l’intenzione da parte di De Laurentiis di trattenerlo. La partenza di Insigne verso la sua nuova destinazione è prevista per fine giugno ed entro lunedì arriverà l’ufficialità.