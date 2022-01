È emergenza a Salerno: un solo medico a bordo delle ambulanze. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, una sola delle ambulanze di Salerno, in dotazione al servizio 118 dell’Asl, aveva un medico a bordo: nello specifico, quella in via Generale Clark.

In queste condizioni, come riporta il quotidiano La Città di Salerno in un articolo odierno, le tre ambulanze, con un solo infermiere, hanno dovuto affrontare ben 16 interventi.

Non vi erano medici disponibili: il numero di quelli convenzionati con il 118, infatti, si è ridotto con il pensionamento di uno di loro, la sospensione di un altro che non si è voluto vaccinare ed i contagi che hanno colpito il personale sanitario. I camici bianchi in servizio non coprono tutti i turni.