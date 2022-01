Due sconfitte consecutive per il Sorrento Futsal. Il turno infrasettimanale del recupero della prima giornata di ritorno tra il Sorrento Futsal e la Virtus Libera Forio è stato vinto da quest’ultima. Al Palawojtyla di San Sebastiano al Vesuvio è andato in scena un match ricco di emozioni e di gol: 4-5 il risultato finale e per i rossoneri si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Gli isolani sono più forti, ma bravi La Marca e Piantadosi a realizzare una doppietta ciascuno e a rimettere i costieri in gara. Sfiorata addirittura la rimonta sul finale. “La squadra ha giocato un’ottima partita contro un avversario di valore, anche troppo per la categoria – commenta mister Breglia al termine della gara -. Bisogna considerare che erano carichi anche perché avevano cambiato allenatore il giorno prima ed hanno dato il 100% per portare il risultato a casa. Di occasioni – continua il ct – ne abbiamo avute anche noi, ma non le abbiamo sfruttate. Domani saremo in campo per preparare il match contro lo Scafati e dovremo essere in buone condizioni fisiche e mentali”.