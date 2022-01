Drammatico incidente a Sorrento: la testimonianza. Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un cittadino che si è trovato ad assistere alla drammatica scena:

Chi scrive una persona che è stata sul posto dal momento dell’incidente fino alla rimozione dell’auto ed è venuta a conoscenza di tutti i fatti e assistito a tutta la straziante scena. Non c’è niente da ridere o da sfottere: se una persona perde i sensi può accadere qualsiasi cosa. Sulla strada non c’erano neanche i segni di una frenata, ciò significa che l’uomo non ha fatto neanche il tempo di pensarlo ed è andato a sbattere prima di dare sentenze. Prego di mettersi anche nei panni delle altre persone.

Fortunatamente è successo su una strada stretta. Se fosse fosse accaduto in un centro abitato e affollato, o lungo la statale sorrentina andavano a finire dritti a mare tutti e tre passeggeri. I familiari nella sfortuna si debbono tenere fortunati per non aver perso più persone.

Nonostante ciò dico che, escludendo questo fatto accidentale, purtroppo questa strada è terra di nessuno: non ci sono né segnali di limite di velocità verticali né linee orizzontali, una volante con autovelox a campione, un cartello che dica controllo elettronico della velocità, anche magari anche finto, strisce pedonali ormai scolorite, per non parlare dei vari accessi privati presenti lungo la strada che in passato e anche ultimamente il comune continua ad autorizzare anche dopo le curve e ultimamente solo grazie all’intervento del WWF e dei Vas si è evitato l’ennesimo varco carrabile su un fondo agricolo e subito dopo la curva lungo la strada via Rota. Per non parlare del degrado dei muri lungo la stessa, che non si capisce chi deve intervenire e riparare e ripristinare lo stato dei luoghi da entrambi i lati, compreso dove doveva essere creato il varco sul fondo agricolo, e ancora non viene ripristinato lo stato dei luoghi.

Per quanto riguarda i dossi gli stessi servono per i cretini che corrono, non per fermare questi eventi accidentali, e a volte possono anche essere pericolosi. Bisogna colpire sui soldi con multe e una campagna di informazione sui sugli organi di stampa della penisola e della Regione che in che luogo ci sono autovelox certamente per gli autovelox fissi ci vuole il permesso del prefetto, però per quelli a campione si potrebbe fare qualcosa già adesso. Solo la presenza di auto delle forze dell’ordine imboscate nei punti cruciali per multare i trasgressori che corrono aiuterebbe con varie turnazioni. Questo riguarda anche altre strade di Sorrento: Via degli Aranci, via Capo, ci vorrebbero i tutor da Meta fino a Sant’Agata. Allora cambierebbe qualcosa.