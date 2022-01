Don Alfonso 1890 di Toronto è il migliore ristorante italiano nel mondo. La rivista on line 50 top Italy ha premiato in questi giorni Don Alfonso Toronto come miglior ristorante italiano nel mondo 2022.

Il ristorante italiano è risultato il miglior rappresentante della cucina della nostra patria al di fuori dei confini nazionali.

Don Alfonso 1890 Toronto è il braccio canadese dello storico locale della Penisola Sorrentina, il prestigioso ristorante italiano di Ernesto e Mario Iaccarino, figli del grande chef italiano Don Alfonso Iaccarino, che insieme a Gualtiero Marchesi rappresenta la storia della cucina italiana. Al secondo posto c’è un ristorante di Washington DC, Fiola, dello chef Fabio Trabocchi, al terzo posto Da Vittorio Shanghai, al quarto Otto e Mezzo – Bombana a Hong Kong e al quinto Sesamo a Marrakesh.

Non scopriamo certo noi – hanno spiegato Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale – il successo della cucina italiana nel mondo. Quello che in particolar modo notiamo, però, negli ultimi anni, è un significativo aumento della qualità media. Pian piano gli stereotipi e i falsi miti che circondano la cultura gastronomica del Bel Paese stanno venendo meno e gli stranieri stanno così riuscendo a scoprire i veri sapori italiani anche al di fuori dalla Penisola”.