Domani riparte il Campionato di promozione Campania, dove eravamo rimasti?

Finalmente domani riparte il Campionato di promozione Campania! La quindicesima giornata di campionato del girone D che si sarebbe dovuta disputare ad inizio anno 2022, ma che è stata rinviata per causa Covid, si svolgerà domani. La capolista Massa Lubrense, che aveva chiuso il 2021 con una bellissima vittoria per 4-1 in trasferta con il Santaniello Gragnano, ospiterà in casa lo Striano e a dirigere la gara sarà il signor Ruggiero della sezione arbitrale di Salerno. Per i giallorossi del San Vito Positano, attualmente secondi in classifica con 28 punti, è prevista la trasferta a Capri dove, al San Costanzo, affronteranno il Givova Capri Anacapri distanziato solo di un punto. Uno scontro ai vertici di grande rilievo che potrà essere seguito, per chi non potesse andare con la squadra sull’isola, sulle pagine di Radio 11 Capri e Capri Spettacoli. I costieri nella 14esima giornata erano stati battuti dal Santa Maria la Carità, mentre il Capri aveva pareggiato con il Victoria Marra.