Domani l’incontro del Coordinamento per il rilancio della filiera del turismo a Sorrento, Rosario Fiorentino: “Situazione drammatica”. Domani, domenica 23 gennaio 2022, il Coordinamento per il rilancio della filiera del turismo si incontrerà alle 10.30 in piazza Tasso, a Sorrento, per rilanciare le iniziative di lotta e di mobilitazione, per creare le condizioni di un rilancio del turismo, per fare in modo che ci sia lavoro garantito a tempo pieno nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle leggi.

Rosario Fiorentino di Cub Sorrento ci ha detto: “Oggi la situazione è drammatica, ancora più di ieri. Si assiste a condizioni di lavoro che vanno rimosse immediatamente, si assiste a una politica di pressappochismo da parte degli enti locali e della regione Campania e ci sono avvisaglie molto pericolose, come la chiusura del collocamento di Sorrento o le condizioni disastrose in cui va avanti la sanità pubblica. A fronte di queste emergenze sociali, il coordinamento ha ritenuto di mettere in moto la macchina delle iniziative con questo primo appuntamento in piazza Tasso, più che altro per fare il punto della situazione e per pianificare un piano di iniziative e di manifestazioni pubbliche che culmineranno poi nel presidio della Regione Campania. Insomma, i lavoratori, i pensionati, i giovani, chi cerca lavoro, deve impegnarsi in prima persona ed essere protagonista di queste iniziative che vedranno al centro ancora una volta e ancora con più forza la mobilitazione per affermare la dignità della persona umana”.