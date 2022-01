Domani interruzione elettrica a Maiori: ecco le zone interessate. Domani, mercoledì 19 gennaio 2022, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 16.30, per consentire di effettuare dei lavori agli impianti, in alcune zone di Maiori, in Costiera Amalfitana, sarà interrotta la fornitura di energia elettrica.

Le via interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) è:

– sp chiunzi nuova da 6 a 14, da 20 a 26, da 1 a 5, sn, da 30 a 46, da 50 a 58

– v capone gaetano 1, da 5 a 7, 15, da 25 a 27

– v de iusola 6, 58

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.