Domani “Il silenzio grande” con Massimiliano Gallo al “Verdi” di Salerno

Salerno – Al teatro Verdi di Salerno, al via la stagione di prosa, di scena “Il silenzio grande”, opera due atti di cui firma la regia Alessandro Gassmann, tratti dall’omonima commedia dello scrittore di fama internazionale Maurizio de Giovanni. Il protagonista è Massimiliano Gallo, recentemente premiato al “Teatro Tasso” di Sorrento come attore dell’anno al “Premio Penisola Sorrentina 2021”, Direzione artistica di Mario Esposito. Con il talentuoso attore, figlio d’arte, non dimentichiamo infatti mai il mitico Nunzio Gallo che tanto ci ha fatto emozionare in passato, ci saranno altri quattro valentissimi attori del teatro italiano: Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore, Jacopo Sorbini. “Il silenzio grande” è stato uno straordinario trionfo della stagione teatrale 2019/2020, che torna ad essere protagonista al “Verdi” dopo esser diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia. Maurizio de Giovanni, autore di numerosi best seller diventati poi note serie televisive da “ I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” fino a “ Mina settembre”, firma una bellissima commedia ambientata nella Napoli degli anni ’60 e racconta un conflitto familiare, che scaturisce dalla vendita di una dimora, Villa Primic, che negli anni addietro era nota per essere una lussuosa residenza, mentre ora sembra più un fatiscente maniero perfetto per l’ambientazione da film horror. La decisione di vendere l’immobile è stata presa dalla signora Rose Primic e dai suoi due eredi, Massimiliano e Adele; il capofamiglia Valerio (Massimiliano Gallo), però, non è d’accordo con questa scelta. In questa situazione, l’uomo capirà che finora non ha mai veramente conosciuto i suoi familiari e, approfitterà di questo contesto, per approfondire anche la conoscenza con se stesso. Questa nuova consapevolezza raggiunta da Valerio durante le sue riflessioni e gli eventi scaturiti dalla vendita della villa, gli permetteranno finalmente di capire l’unica vera cosa importante, che fino a ora aveva ignorato: vivere per davvero non significa semplicemente essere vivi. Giorni e orario spettacoli: da giovedì 20 gennaio a sabato 22 gennaio (ore 21:00) e domenica 23 gennaio (ore 18:30).

A cura di Luigi De Rosa

Alessandro Gassmann e Maurizio de Giovanni

Teatro Comunale “Verdi” : https://cultura.comune.salerno.it/teatro