Domani “Giornata del pizzaiolo”

Domani, 17 gennaio, in occasione delle celebrazioni di Sant’Antonio, protettore dei mestieri legati al fuoco, in tutta Italia si festeggerà l’arte dei pizzaioli, in tutta la Campania ma a ragion veduta a Napoli, pandemia permettendo, molte le iniziative culinarie per rendere omaggio a quest’arte antica. Per tutti gli eventi in programma vi consiglio il sito dell’AVPN (Associazione verace pizza napoletana): http://www.pizzanapoletana.org/it/

segnalazione di Luigi De Rosa

La Pizza napoletana è un piatto storico e tipico di Napoli, tonda sottile e morbida a base di acqua, farina, lievito con il classico cornicione alto e gonfio. Ufficialmente è stata riconosciuta nel 2010 come specialità tradizionale garantita dall’UE e nel 2017 dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Una vera e propria istituzione nata intorno al 1720, quando comparivano i primi dischi di pasta conditi con pomodoro, ma solo nel 1889 fu creata la famosa “Pizza Margherita” condita con pomodoro, mozzarella, basilico fresco, olio extravergine e sale, “capolavoro culinario” realizzato dal cuoco Raffaele Esposito per onorare la Regina d’Italia Margherita di Savoia. Una pietanza salata con gli stessi colori della bandiera italiana.

AVPN (foto tratta dal web)