Domani alle 17 Sorrento Futsal – Virtus Libera Forio

Archiviata la brutta sconfitta per 7-2 contro il Futsal Coast, il Sorrento Futsal è pronto a scendere in campo già domani per il turno infrasettimanale di recupero della prima giornata. Fischio d’inizio alle ore 17 al Palawojtyla di San Sebastiano al Vesuvio per affrontare la Virtus Libera Forio che stamane ha ufficializzato il nuovo allenatore, mister Nello Di Iorio, presente quest’oggi agli allenamenti dei biancoverdenero. Ieri, infatti, a sorpresa il vecchio ct Gino Monaco, da 5 anni alla guida della squadra ischitana, ha rassegnato le dimissioni nonostante l’ottimo percorso del team nella prima parte del campionato: terza posizione in classifica con 30 punti conseguiti con 10 vittorie in 14 gare disputate.