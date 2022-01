Dolore a Cava de’ Tirreni: anziano trovato senza vita in casa. Fonte La Città di Salerno

Anziano muore da solo in casa mentre i soccorritori vengono “frenati” dai cubi di ferro installati in piazza Carmela Matonti, ai Pianesi, per impedire l’accesso alle auto. È quanto successo ieri mattina, verso le 10, nel borgo antico dove abitava un vecchietto. L’ultraottantenne A. B. non aveva risposto alla chiamata di un conoscente, motivo per cui quest’ultimo si era allarmato allertando i soccorsi. Giunti sul posto Polizia di Stato, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco, hanno dovuto forzare la porta di ingresso, trovando l’anziano era riverso terra.

Complicato l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali prima di arrivare presso l’abitazione del signore, hanno dovuto fare i conti con degli ostacoli nella piazzetta dei Pianesi. I soccorritori, infatti, hanno dovuto rimuovere uno dei cubi piazzati per impedire il transito delle auto. L’anziano era già morto e si è atteso l’arrivo del medico legale che ha attestato il decesso per cause naturali. Molto probabilmente, l’80enne si sarà sentito male e ha cercato di raggiungere l’uscio per avvertire qualche vicino. Il malore non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.