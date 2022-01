De Luca a Roma per il voto e rimprovera Sgarbi: “Metti la mascherina”. L’ormai consueto ed abituale appuntamento del venerdì dall’inizio della pandemia con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ieri è saltato, in quanto lo stesso governatore si trovava a Roma per le votazioni del Presidente della Repubblica.

“Per la concomitanza con le votazioni la consueta diretta streaming del venerdì è rinviata”, si legge sui canali social di De Luca che anche a Montecitorio non sta facendo mancare scatti della sua personalità.

Nella giornata di ieri, infatti, De Luca è stato ripreso dalle telecamere del ‘Corriere della Sera’ mentre ha ripreso nel Transatlantico in maniera piuttosto ‘risoluta’ Vittorio Sgarbi invitandolo ad indossare la mascherina: “Metti sta c… di mascherina”, ha detto De Luca a Sgarbi che ha indossato il dispositivo immediatamente.