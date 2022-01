Dalle multe da 100 euro a quelle da 3.000: le sanzioni per i 50enni no vax. È ormai in vigore l’ultimo decreto legge anti-Covid, contenente anche l’obbligo vaccinale per gli over 50. “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022 – si legge – l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (…) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”. Viene specificato che “l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”.

Ma cosa rischiano coloro che non rispettano l’obbligo vaccinale imposto dal governo per tutti gli over 50?

La multa da 100 euro agli over 50 non vaccinati, definita “una presa in giro” da scienziati e virologi, palazzo Chigi chiarisce che oltre alla sanzione da “100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni)”, è prevista anche “la sanzione da 600 a 1500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata” e può quindi arrivare “fino ad un massimo di 3000 euro”. Inoltre per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano Super Green pass c’è la “sospensione dal lavoro, senza retribuzione”.

Senza vaccinazione gli over 50 non potranno andare a lavorare dal 15 febbraio. E i no vax di ogni età non potranno a fare shopping o sedersi al ristorante. E per entrare in banca o alle Poste ogni volta dovranno sottoporsi a un tampone.