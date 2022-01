Dal Senegal, Kalidou Koulibaly è positivo al Coronavirus

Non è tardata ad arrivare la notizia che tutti i tifosi del Napoli temevano di ricevere prima o poi: Kalidou Koulibaly è positivo al Coronavirus. Con amara incoscienza si è deciso di far disputare ugualmente la Coppa d’Africa, nonostante gli abitanti di questo continente abbiano una bassa percentuale di vaccinazione. Il Senegal, la squadra di Koulibaly, due giorni fa aveva rilevato già 9 positività nel team e per questo era stato posticipato il suo debutto nel torneo. Quest’oggi poi la SSC Napoli ha comunicato che il difensore centrale è stato contagiato: “Kalidou Koulibaly, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”.